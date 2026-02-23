Paolo Galbiati un altro italiano che fa grande il basket spagnolo | ha portato il Baskonia a vincere la Coppa del Re

Paolo Galbiati ha guidato il Baskonia alla vittoria della Coppa del Re, grazie alle sue strategie efficaci e alla leadership sul campo. La sua esperienza in Italia e il suo talento hanno fatto la differenza durante la finale, portando i baschi a conquistare il trofeo. La squadra ha mostrato un gioco solido e determinato, riflettendo il ruolo chiave di Galbiati nel successo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il suo percorso professionale.

Dall'Aquila Trento alla vittoria della Coppa del Re di basket con il Baskonia Vitoria. Paolo Galbiati è oggi il re dei Paesi Baschi, qualcosa in più della Spagna. El Mundo ne racconta la cavalcata dopo sei partite di Eurolega perse e cinque su nove di Liga Endesa vinte. L'ideale per essere esonerato. E invece, dopo diciassette anni di attesa, il Baskonia Vitoria-Gasteiz torna a sollevare la Copa del Rey. La squadra basca ha battuto il Real Madrid per 100-89 in una finale vinta in rimonta, e ha conquistato il settimo titolo della Coppa di Spagna nella propria storia. È arrivato nei Paese Baschi col un curriculum modesto: la Coppa Italia vinta con l'Aquila Trento.