FOCUS – PALLAVOLO | Giulia Pisani | vincere tutto in Serie A1 e reinventarsi nel volley

Giulia Pisani è una pallavolista che ha raggiunto il massimo livello in Italia, giocando come centrale nella UYBA Busto Arsizio. Ha vinto il campionato italiano, la Coppa Italia, la Coppa CEV e la Supercoppa, contribuendo a una delle stagioni più dominate della Serie A1. La sua carriera si è sviluppata tra successi e reinvenzioni nel mondo del volley.

Nuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali? Dal campo alla cabina di commento Rai, fino al ruolo dirigenziale con la Nazionale Under 16, un’intervista che unisce alto livello tecnico, esperienza diretta e visione sul futuro del volley italiano????? Cosa aspettarci da conegliano in questo finale di stagione? E la nazionale italiana riuscirà a rimanere ai vertici? Ambesi: “La sconfitta con Djokovic ha lasciato a Sinner dei contraccolpi. Penso ad un normale periodo di calo” Si va a concludere il mese di febbraio che ha visto il tennis lasciare spazio agli onori della cronaca ai. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – PALLAVOLO | Giulia Pisani: vincere tutto in Serie A1 e reinventarsi nel volley FOCUS – Pallavolo | Paolo Cozzi: dal campo alla telecronaca, la voce dell’Italia del volleyFrancesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro In questa intervista incontriamo Paolo Cozzi, ex centrale... Pallavolo, il Cisterna Volley non sa più vincere: con Padova arriva la quinta sconfitta consecutivaIl Cisterna Volley non sa più vincere: nella gara valida per l’11esima giornata di Superlega, i pontini perdono anche lo scontro diretto con la... FOCUS - PALLAVOLO | Giulia Pisani: vincere tutto in Serie A1 e reinventarsi nel volley