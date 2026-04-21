Focene cane ucciso da due pitbull | cresce l’allarme tra i residenti

A Focene, un cane è stato ucciso dopo essere stato aggredito da due pitbull che erano stati lasciati liberi nel quartiere. L’incidente si è verificato il 21 aprile 2026 e ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli e misure di sicurezza per evitare simili episodi in futuro. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Fiumicino, 21 aprile 2026 – Un cane è stato ucciso a Focene dopo essere stato aggredito da due pitbull lasciati liberi sul territorio. L’episodio, avvenuto lo scorso 18 aprile, riporta al centro dell’attenzione una situazione che da tempo preoccupa residenti e proprietari di animali nella località del litorale. Secondo quanto emerso, l’animale non è sopravvissuto all’attacco. Un fatto grave, che riaccende il dibattito sulla necessità di maggiori controlli e di una più rigorosa vigilanza rispetto alla custodia dei cani potenzialmente pericolosi. “ Già in passato si erano verificati episodi analoghi nella località, con aggressioni che hanno coinvolto persone e altri animali, generando paura e insicurezza diffusa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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