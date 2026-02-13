Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull il cane ucciso a coltellate

A Ceccano, una bimba di due anni è stata azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull che era scappato dal giardino di un vicino, scatenando il panico tra i residenti. Durante il tentativo di soccorrerla, il compagno della zia intervenuto con un coltello ha colpito e ucciso il cane, che aveva già causato gravi ferite alla bambina.

