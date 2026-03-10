Europa assume 1.490 funzionari | stipendi da 6.000 euro

Le istituzioni europee hanno avviato una campagna di reclutamento che prevede l’assunzione di 1.490 funzionari. I nuovi dipendenti riceveranno uno stipendio mensile di circa 6.000 euro. La selezione riguarda diverse posizioni e si rivolge a candidati con vari profili professionali. Il processo di assunzione è stato annunciato ufficialmente e riguarda numerose figure professionali.

Le istituzioni europee hanno avviato una campagna di reclutamento senza precedenti, destinata a selezionare 1.490 nuovi funzionari per rafforzare l'apparato amministrativo dell'Unione. Questo bando, che segna il ritorno dopo sette anni del concorso generalista di grado AD5, apre le porte a laureati di qualsiasi disciplina, offrendo stipendi iniziali superiori ai 6.000 euro mensili e coperture sanitarie complete. L'Ufficio europeo di selezione del personale ha fissato la scadenza delle candidature alle ore 12:00 del 10 marzo, invitando candidati da ogni angolo del continente a candidarsi online tramite il portale dedicato alle carriere.