Europa assume 1.490 funzionari | stipendi da 6.000 euro

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le istituzioni europee hanno avviato una campagna di reclutamento che prevede l’assunzione di 1.490 funzionari. I nuovi dipendenti riceveranno uno stipendio mensile di circa 6.000 euro. La selezione riguarda diverse posizioni e si rivolge a candidati con vari profili professionali. Il processo di assunzione è stato annunciato ufficialmente e riguarda numerose figure professionali.

Le istituzioni europee hanno avviato una campagna di reclutamento senza precedenti, destinata a selezionare 1.490 nuovi funzionari per rafforzare l'apparato amministrativo dell'Unione. Questo bando, che segna il ritorno dopo sette anni del concorso generalista di grado AD5, apre le porte a laureati di qualsiasi disciplina, offrendo stipendi iniziali superiori ai 6.000 euro mensili e coperture sanitarie complete. L'Ufficio europeo di selezione del personale ha fissato la scadenza delle candidature alle ore 12:00 del 10 marzo, invitando candidati da ogni angolo del continente a candidarsi online tramite il portale dedicato alle carriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

europa assume 1490 funzionari stipendi da 6000 euro
© Ameve.eu - Europa assume 1.490 funzionari: stipendi da 6.000 euro

Articoli correlati

Leggi anche: Ue, concorso da 1.490 posti per laureati a 6.000 euro al mese: scade domani

Inps assume 6.000 funzionari e assistenti, anche con diploma: i concorsi previstiIl nuovo Piano integrato di attività e organizzazione dell'Inps per il triennio 2026-2028 conferma un grande progetto di...

Tutti gli aggiornamenti su Europa assume

Temi più discussi: Lavorare nella Ue, il concorso per 1.490 posti da funzionario (a 6 mila euro al mese), come si partecipa; Concorso Unione europea 2026, 1.490 posti da amministratore: come partecipare entro il 10 marzo; L’Ue cerca 1.490 funzionari, lo stipendio è di 6 mila euro al mese: ecco come partecipare al bando; concorso epso 2026, 1.490 posti da funzionario ue: guida a ruolo, mansioni e stipendio degli amministratori europei.

Destinazione Bruxelles: l'Europa assume 1.490 nuovi funzionariDopo sette anni torna il concorso generalista AD5: porte aperte ai laureati di ogni disciplina con stipendi a partire da 6.000 euro ... zoom24.it

Lavorare nella Ue, il concorso per 1.490 posti da funzionario (a 6 mila euro al mese), come si partecipaIscrizioni aperte al concorso fino al 10 marzo. Stipendi da 6.150 euro lordi al mese. La scadenza è il 10 marzo 2026 ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.