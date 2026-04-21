Il vettore aereo flydubai annuncia l’aggiunta di un nuovo volo giornaliero verso Bangkok, a partire dal primo luglio. La compagnia rafforza così la sua presenza nel Sud-est asiatico, offrendo un collegamento diretto tra la città di partenza e la capitale thailandese. La decisione riguarda l’implementazione di questa rotta che opererà tutti i giorni, senza specificare ulteriori dettagli sui voli o sui tempi.

Il vettore aereo flydubai potenzia la propria presenza nel Sud-est asiatico con l’apertura di una nuova rotta quotidiana verso Bangkok, prevista a partire dal primo luglio prossimo. Il collegamento, che vedrà come punto di arrivo l’aeroporto Don Mueang, si aggiunge alla rete internazionale della compagnia e segna un importante passo nella strategia di espansione verso i mercati chiave della regione, consolidando il ruolo del vettore dopo le precedenti operazioni in Thailandia verso Krabi. Strategie di espansione e sinergie nel network asiatico. L’ingresso nel mercato thailandese tramite la capitale diventa un tassello fondamentale per il piano di crescita di flydubai, che vede Bangkok come seconda destinazione del gruppo nel Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flydubai punta sul Sud-est asiatico: nuovi voli quotidiani per Bangkok

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