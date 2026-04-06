La Cambogia, che ha registrato una crescita significativa nei settori dell'agricoltura e del turismo, si trova tra i paesi più colpiti dai dazi statunitensi, con una percentuale che raggiunge il 49%. Laos e Cambogia mantengono legami stretti con la Cina, in particolare in funzione anti-vietnamita. Entrambi i paesi sono considerati punti di riferimento per Pechino nella regione del Sud-Est asiatico.

Laos e Cambogia sono due nazioni storicamente legate alla Francia e all’Indocina francese, ma sono anche due realtà vivaci e produttive. Questi due paesi, che nella loro storia hanno spesso vissuto all’ombra del più grande ed importante Vietnam, hanno storie diverse anche se con alcuni punti in comune, soprattutto dopo la guerra del Vietnam. Il Laos resta ancora oggi una Repubblica socialista monopartitica dominata dal Partito Rivoluzionario del Popolo Lao che soltanto dalla metà degli anni 2000 ha cominciato ad aprire agli investimenti stranieri, soprattutto da Cina e dalla confinante Thailandia. Più complicata la storia della piccola Cambogia che ha vissuto negli anni ’70 l’incubo del regime sanguinario dei khmer rossi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Laos e Cambogia, i baluardi di Pechino nel Sud-Est asiatico

Sud-Est asiatico: l’atomo per sconfiggere la crisi energeticaIl Sud-Est asiatico sta accelerando l’adozione dell’energia nucleare per risolvere una crisi energetica acuta causata dai conflitti in Medio Oriente.

Guerra Iran, nel sud-est asiatico è crisi energetica: nelle Filippine si lavora solo quattro giorni, la Thailandia taglia l’aria condizionataIn tutto il sud-est asiatico, i governi si stanno impegnando per trovare metodi per ridurre i consumi e proteggere la popolazione dalla grave...

Temi più discussi: Carlo Urbani nella testimonianza della sua amica e guida spirituale suor Anna Maria Vissani; La Cina importa energia USA per i Paesi asiatici a causa della crisi di Hormuz; L’Eurovision Song Contest arriva nell’est del mondo: nasce la versione Asia; Eurovision si espande a Est, Bangkok ospiterà il primo ESC Asia.

Thailandia-Cambogia, la debolezza del Sud-Est asiatico e gli interessi di Usa e Cina. Che cercano di prendersi i meriti della treguaVa detto tuttavia che difficilmente Bangkok e Phnom Penh si sarebbero seduti al tavolo negoziale senza le pressioni esterne: Cina e Stati Uniti, rappresentati all’incontro da alti diplomatici, fin da ... ilfattoquotidiano.it

Il Sud Est asiatico tra Cina e Usa: un equilibrio difficile. Azione diplomatica di Pechino in Vietnam, Cambogia e MalesiaIl presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ha recentemente intrapreso un viaggio diplomatico che ha coinvolto Vietnam, Malesia e Cambogia, tre dei dieci stati membri dell’Associazione ... ilfattoquotidiano.it

04/04/2026 Una linea selvaggia e incassata sul versante Est/Sud-Est del Monviso. Il pensiero corre veloce ad Alberto, conosciuto fugacemente in cima, e rimasto purtroppo per sempre lassù. facebook

Il Sud-est asiatico ha assunto sempre maggiore rilevanza per le direttrici nazionali di diplomazia della crescita. Su delega del Ministro @Antonio_Tajani, prime consultazioni bilaterali a #Singapore tra il SG di #Farnesina Amb. Guariglia e l’omologo Albert Chu x.com