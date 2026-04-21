Florim racconta la ’Milano gentile’ grazie al design

In vista della Milano Design Week 2026, l'azienda ha presentato un progetto che si svolge nel centro storico della città. Si tratta di installazioni intitolate ’Piazza Castello, Milano gentile’, pensate per mettere in mostra le proprie creazioni nel contesto urbano. L'iniziativa si inserisce nel programma dell'evento, coinvolgendo spazi pubblici e attirando l'attenzione sul legame tra design e ambiente cittadino.

In occasione dell’atteso appuntamento della Milano Design Week 2026, Florim svela un progetto che celebra la sua presenza nel cuore storico della città, attraverso le installazioni ’Piazza Castello, Milano gentile’. Un racconto – realizzato da due studi di noti architetti del design internazionale, Nicola Gallizia e Matteo Thun – in cui la gentilezza della città, intesa come equilibrio, misura e continuità urbana, si trasforma in un linguaggio di design. La superficie diventa così lo strumento espressivo che descrive l’architettura della città come metafora della filosofia del brand. La narrazione si declina in due capitoli. Il primo è lo stand a Rho Fiera Milano, che vede protagonista un’architettura introversa, ispirata alla bellezza più riservata di Milano e costruita attraverso materia, luce e proporzioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Florim racconta la ’Milano gentile’ grazie al design Notizie correlate Milano Design Week, Dongfeng racconta la dualità della mobilità(Adnkronos) – Alla Milano Design Week 2026, Dongfeng Motor Italia sceglie un approccio meno convenzionale per raccontare la propria idea di mobilità. maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...