Milano Design Week Dongfeng racconta la dualità della mobilità
Durante la Milano Design Week 2026, Dongfeng Motor Italia presenta un modo diverso di parlare di mobilità, evitando le solite narrazioni. L'evento si concentra su come i veicoli rappresentino una dualità tra tecnologia e sostenibilità, offrendo uno sguardo pratico sulle innovazioni del settore. La casa automobilistica intende mostrare i propri modelli attraverso un percorso che mette in evidenza aspetti diversi rispetto alle tradizionali esposizioni.
(Adnkronos) – Alla Milano Design Week 2026, Dongfeng Motor Italia sceglie un approccio meno convenzionale per raccontare la propria idea di mobilità. L’evento “Two Natures. Infinite Scapes”, ospitato al Teatro Alcione, non si limita a esporre due modelli, ma costruisce un percorso esperienziale che ruota attorno al concetto di dualità, oggi sempre più centrale anche. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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