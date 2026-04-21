Lo scorso 18 aprile a Focene, nel litorale di Fiumicino, due cani di razza pitbull lasciati liberi hanno aggredito e ucciso un altro cane. L’episodio ha suscitato forte scalpore tra i residenti, riaccendendo il dibattito sulla gestione degli animali domestici nella zona. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità locali, che stanno verificando le responsabilità.

L’aggressione avvenuta lo scorso 18 aprile a Focene, dove due esemplari di pitbull lasciati liberi hanno causato la morte di un cane, ha riacceso una ferita aperta nella comunità del litorale di Fiumicino. L’episodio non è un evento isolato, ma il punto di arrivo di una serie di tensioni legate alla gestione degli animali potenzialmente pericolosi nel territorio locale. La cronaca di un episodio che segna il territorio. Il bilancio dell’attacco avvenuto qualche giorno fa è tragico per l’animale coinvolto, che non è riuscito a sopravvivere alla violenza dei due cani lasciati senza custodia. La dinamica dell’accaduto, avvenuta nella località di Focene, ha immediatamente spostato l’attenzione sulla vulnerabilità della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino, terrore a Focene: attacco di pitbull scuote il litorale

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