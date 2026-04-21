Fiuggi in scena The of fuck moment

Chi non ha mai vissuto quel singolare momento in cui diventa chiaro che non ci sia più nulla che possa rimediare a quanto si è appena detto o fatto? Imbarazzo, confusione, voglia di scomparire, in un attimo capiamo che da quel momento in poi nulla sarà più come prima. Sintetizzando diciamo di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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