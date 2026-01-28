Fiuggi in scena Enrico Lo Vero in Uno nessuno centomila

Domenica 1 febbraio, al Teatro Comunale di Fiuggi, Enrico Lo Verso porta in scena

Domenica 01 Febbraio 2026, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale di Fiuggi va in scena UNO, NESSUNO, CENTOMILA di Luigi Pirandello, con Enrico Lo Verso.Nel 2026 si celebrano i cento anni del romanzo e i dieci anni di uno spettacolo che ha saputo rinnovarne il pensiero sul palcoscenico.Un monologo intenso e sorprendente che, con ironia e modernità, attraversa la crisi dell’io e le maschere sociali di Vitangelo Moscarda, diventando in un decennio un punto di riferimento del teatro italiano. Apertura botteghino solo nei giorni lavorativi:aperto il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00il martedì e giovedì dalle ore 9.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Fiuggi Enrico Lo Verso

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiuggi Enrico Lo Verso

Argomenti discussi: FIUGGI - ENRICO LO VERSO PORTA PIRANDELLO AL TEATRO COMUNALE DOMENICA 1 FEBBRAIO.

Qualche scatto dallo spettacolo Il medico dei maiali, andato in scena ieri al Teatro Comunale di Fiuggi. Sala gremita e grande sold out per una serata di teatro travolgente, sostenuta da una performance impeccabile che ha conquistato il pubblico dall’inizio a - facebook.com facebook