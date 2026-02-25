La roccia di Ventotene inconto pubblico organizzato dai Progressisti di Terra di Lavoro | c' è anche Cuperlo

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 17.30, l’Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista ospiterà un incontro di grande rilievo politico e culturale organizzato dall’associazione Progressisti per Terra di Lavoro. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del volume intitolato "La roccia di Ventotene", l'ultima opera di Gianluca Passarelli, professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università Sapienza di Roma. Il saggio si propone come un viaggio necessario tra la storia e l’attualità, analizzando le radici del Manifesto di Ventotene per riflettere sul significato dell’antifascismo e sulla costruzione dell’identità europea nel contesto contemporaneo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

