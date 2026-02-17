Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dal governo Schifani ok ai decreti

Il governo Schifani ha approvato i decreti sugli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, in risposta alla necessità di stimolare l’occupazione stabile. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e mira a favorire le aziende che assumono lavoratori con contratti a lungo termine. I decreti prevedono sconti fiscali e incentivi concreti, come contributi ridotti per le nuove assunzioni.

Contributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti come previsto dalla finanziaria. Il presidente della Regione: "Abbiamo impresso un’accelerazione decisiva all’attuazione delle norme più rilevanti" Via libera dal governo Schifani ai due decreti per gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato previsti dagli articoli 1 e 2 della legge di Stabilità 2026-2028. Gli interventi, che saranno gestiti da Irfis, valgono 600 milioni di euro nel triennio e consisteranno nell’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti per le assunzioni effettuate dall’entrata in vigore della legge.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sicilia: 54 milioni per il “South Working”, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile.La Sicilia investe 54 milioni di euro nel progetto “South Working”, con l’obiettivo di trattenere i giovani e rilanciare l’economia.

Parco del Cilento: via ai concorsi per tre nuove assunzioni a tempo indeterminatoIl Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avviato le procedure per tre assunzioni a tempo indeterminato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.