Firenze si arrampica sulla fontana del Nettuno | danni per 5mila €

Una donna di 28 anni è stata denunciata a Firenze dopo aver provocato danni per circa 5.000 euro alla Fontana del Nettuno. La donna si è arrampicata sul monumento, presumibilmente in seguito a una sfida prematrimoniale, e ha causato danni che hanno richiesto interventi di riparazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver constatato i danni e aver identificato l’autrice del gesto.

Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro: denunciata una 28enne straniera, che ha finito per danneggiare il monumento per via di una sfida prematrimoniale. Una volta individuata dalla polizia, la donna è stata fatta uscire subito dalla fontana. Il fatto, successo sabato scorso, è costato alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico. Con il suo comportamento, infatti, ha provocato dei "piccoli ma significativi danneggiamenti" all'opera risalente al '500 e attribuita a Bartolomeo Ammannati. Stando a quanto ricostruito, pare che la 28enne si fosse arrampicata sulla statua con l'intenzione di toccarne le parti intime per una sorta di sfida prima del matrimonio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Firenze, si arrampica sulla fontana del Nettuno: danni per 5mila € Notizie correlate Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euroSi è arrampicata sulla Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. Una turista si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze: danni al monumentoABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida prematrimoniale finisce male Una 28enne di origine straniera è stata denunciata dopo essersi arrampicata sulla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro; Controlli a Massa Carrara, in campo le unità speciali; Si arrampica sul Biancone per una sfida prematrimoniale, denunciata; Tg News – 21/4/2026. Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro(ANSA) – FIRENZE, 21 APR – Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. espansionetv.it Firenze, turista si arrampica sul Biancone e provoca danni per 5mila euroLa bravata, si legge in una nota, è successa sabato scorso ed è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, perché con il suo comportamento ha provocato dei p ... controradio.it Si arrampica sulla storica fontana di Firenze per palpare le parti intime della statua, scivola e fa danni per 5mila euro: denunciata La donna fermata dalla polizia municipale ha raccontato che si trattava di una sfida prematrimoniale - facebook.com facebook Treno 18525 (VIAREGGIO - FIRENZE SMN) viaggia con +21' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com