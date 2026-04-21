Firenze operazione antidroga | 21 misure cautelari

La Polizia di Firenze ha messo in atto un’operazione antidroga che ha portato all’applicazione di 21 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Le indagini hanno rvelato la presenza di un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno eseguito le misure in diverse zone della città, portando all’arresto dei sospettati coinvolti.

(LaPresse) – La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito 21 misure cautelari nei confronti di 21 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga. L’indagine, avviata dopo l’arresto di un uomo con 55 kg di hashish, ha svelato un traffico internazionale di stupefacenti, importato dalla Spagna e dal Marocco, destinato a Firenze e provincia. Il gruppo, organizzato in ruoli specifici, gestiva la distribuzione dell’hashish e della cocaina tramite spacciatori al dettaglio. Sono stati sequestrati 234 kg di hashish e arrestati 4 soggetti in flagranza di reato. Questo articolo Firenze, operazione antidroga: 21...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, operazione antidroga: 21 misure cautelari Notizie correlate Maxi operazione antidroga a Firenze: la Dda fa scattare 21 misure cautelariFIRENZE – È in corso in queste ore una vasta e articolata offensiva della polizia contro il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo toscano. Droga a Firenze: operazione della polizia, 21 misure cautelari. L’accusa: associazione a delinquere per traffico e spaccioFIRENZE – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, sta dando... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi operazione antidroga della polizia a Firenze: 21 indagati per associazione a delinquere; Maxi operazione antidroga in corso a Firenze, 21 misure cautelari; Vasta operazione antidroga a Firenze e dintorni; Droga: maxi operazione a Firenze, 21 misure cautelari – video. Firenze, operazione antidroga: 21 misure cautelari(LaPresse) - La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito 21 misure cautelari nei confronti di 21 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale ... lapresse.it Operazione antidroga nel Fiorentino, 21 misure cautelariIn corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, sta dando esecuzione a un'ordinanza a m ... ansa.it . !: la grande mostra dedicata a uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea al Museo Novecento Firenze fino al 13 Settembre. Per prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l’incis facebook In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI x.com