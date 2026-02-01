A Firenze, domenica 1° febbraio, riprendono i concerti di Careggi in Musica. L’evento, promosso dall’ospedale di Careggi, torna a portare musica tra i pazienti e il personale sanitario. La stagione si apre con un concerto che si terrà nel reparto di degenza, offrendo un momento di sollievo e conforto a chi si trova in ospedale. La musica, ancora una volta, diventa un ponte tra i pazienti e il mondo esterno, aiutando a rendere più lieve il percorso di cura.

Firenze, 1 febbraio 2026 - Domenica 1° febbraio torna Careggi in Musica, la stagione di musica in ospedale a cura di A.Gi.Mus. Firenze, che dal 1999 propone concerti la domenica mattina alle 10.30 all’Aula Magna del nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3). Protagonista del primo concerto sarà il Laboratorio Corale Careggi diretto da Giovanni Del Vecchio, con Gregorio Del Vecchio nel ruolo di clarinetto solista e le voci recitanti di Patrizia Rendo e Pier Giorgio Rogasi. Il concerto si intitola Musica e parole, un incontro tra musica e grandi protagonisti della letteratura del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, tornano i concerti di Careggi in Musica

Approfondimenti su Careggi In Musica

Il 14 dicembre 2025, l'ospedale di Careggi a Firenze ospiterà un concerto speciale della stagione “Careggi In Musica” di A.

Torna la rassegna Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura, giunta alla seconda edizione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Careggi In Musica

Argomenti discussi: Renato Zero in concerto a Firenze con quattro date, al Mandela Forum è L’OraZero in Tour; Francesco De Gregori canta Rimmel: concerto-evento a Firenze nel 50esimo anniversario dell’album capolavoro; Renato Zero torna in concerto con L’OraZero in Tour 2026 – Scaletta, date e biglietti; Empoli, musica e convivialità: tornano le ‘Domeniche in salotto, aperitivi in concerto’.

Concerti, Brunori SAS aggiunge una nuova data a FirenzeIl nuovo tour di Brunori Sas in partenza ad ottobre registra nuovi sold out e allunga la sua corsa nei teatri italiani, aggiungendo una nuova data anche a Firenze. 055firenze.it

Concerti in Europa e in Italia: tutto il meglio da mettere in agendaFestival storici, tour negli stadi e rassegne indipendenti tornano a occupare l’estate musicale europea e italiana ... ilsole24ore.com

Passeggiate della Salute: il percorso nei cinque Quartieri per un febbraio dedicato al benessere Nel mese di febbraio 2026 tornano a Firenze le Passeggiate della Salute, il progetto promosso dalla Società della Salute di Firenze e dalla UISP con l’obiettiv - facebook.com facebook