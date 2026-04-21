Firenze | Biancone scalato da una turista per sfida prematrimoniale Provocando danni valutati in 5mila euro

Una turista ha scalato la statua del Biancone, situata nella fontana del Nettuno in piazza della Signoria a Firenze, con l’intenzione di toccare i suoi genitali in una sfida prematrimoniale. Durante l’azione, si sono verificati danni alla statua, stimati in circa 5.000 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione della donna, che ora rischia conseguenze legali per aver danneggiato un bene pubblico.

FIRENZE – Voleva toccare i genitali del Biancone, ossia la statua sulla fontana del Nettuno, in piazza della Signoria, per una sfida prematrimoniale. Protagonista una straniera di 28 anni, bloccata e fatta uscire dal perimetro del monumento dalla polizia municipale. La bravata, si legge in una nota, è stata portata a termine sabato 18 aprile 2026, ed è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, perché con il suo comportamento ha provocato dei “piccoli ma significativi danneggiamenti” per circa 5.000 euro alla fontana, opera di Bartolomeo Ammannati (1511-1592). L’intenzione della 28enne, secondo quanto ricostruito, era quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Biancone scalato da una turista per sfida prematrimoniale. Provocando danni valutati in 5mila euro Notizie correlate Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euroSi è arrampicata sulla Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. Una turista si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze: danni al monumentoABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida prematrimoniale finisce male Una 28enne di origine straniera è stata denunciata dopo essersi arrampicata sulla... Tutti gli aggiornamenti Firenze: Biancone scalato da una turista per sfida prematrimoniale. Provocando danni valutati in 5mila euroFIRENZE – Voleva toccare i genitali del Biancone, ossia la statua sulla fontana del Nettuno, in piazza della Signoria, per una sfida prematrimoniale. Protagonista una straniera di 28 anni, bloccata e ... firenzepost.it Firenze, si arrampica sul ‘Biancone’ per una challange prematrimoniale: denunciata una turistaFIRENZE – Si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, per tutti a Firenze il ‘Biancone’, con l’intento di toccare le parti intime della celebre statua scolpita dall’Ammannati. Una sorta di challenge ... dire.it