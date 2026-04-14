Ancora un oltraggio al monumento degli Alpini | colpito il totem al parco Tito Livio

Nella notte, nel parco Tito Livio, è stato danneggiato nuovamente il totem che si trova accanto al monumento dedicato agli Alpini padovani. Si tratta di un oggetto già colpito nel febbraio scorso, che questa volta ha subito un ulteriore danneggiamento. La zona è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna statua è stata coinvolta nell’episodio.