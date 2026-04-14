Ancora un oltraggio al monumento degli Alpini | colpito il totem al parco Tito Livio
Nella notte, nel parco Tito Livio, è stato danneggiato nuovamente il totem che si trova accanto al monumento dedicato agli Alpini padovani. Si tratta di un oggetto già colpito nel febbraio scorso, che questa volta ha subito un ulteriore danneggiamento. La zona è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna statua è stata coinvolta nell’episodio.
Non la statua, ma ancora una volta il suo racconto. A essere preso di mira nella notte, al parco Tito Livio, è stato di nuovo il totem che accompagna il monumento dedicato agli Alpini padovani, già colpito lo scorso febbraio. Una mano ignota lo ha imbrattato con vernice gialla, ripetendo un gesto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Veronetta, oltraggio al monumento della Shoah nel Giorno della MemoriaQuesta mattina, 27 gennaio, nel quartiere di Veronetta, l'arte e la memoria storica si sono scontrate con la vernice del vandalismo.
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Nell' atrio di palazzo Liviano il padrone di casa è lui, Tito Livio storico padovano. Architetto Gio Ponti, pittore degli affreschi Massimo Campigli, sculture del colosso Arturo Martini. - facebook.com facebook