Ravarino terza minaccia Falso candelotto lasciato al monumento ai Caduti

Venerdì mattina nel parchetto davanti al monumento ai Caduti di Ravarino è stato trovato un falso candelotto di dinamite, in quella che rappresenta la terza minaccia simile a pochi giorni di distanza. Il dispositivo, posizionato nel prato, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

Un nuovo finto candelotto di dinamite ritrovato venerdì mattina nel parchetto davanti al monumento ai Caduti del viale della Stazione, a Ravarino. La scoperta è stata fatta da un cittadino che si trovava a passeggiare col suo cane, il quale, visto il presunto ordigno che recava scritto "Tnt", ha subito avvertito la Polizia locale dell’Unione del Sorbara. Recatisi immediatamente sul posto, gli agenti non hanno avuto dubbi si trattasse fortunatamente di un falso allarme. Non c’è stato neanche bisogno di avvertire gli artificieri e alle 11 lo hanno rimosso. Il candelotto del tutto simile a quelli rinvenuti nelle settimane scorse è stato però oggetto di vari commenti sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravarino, terza minaccia. Falso candelotto lasciato al monumento ai Caduti Dall’antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoroPiazza Marconi cambia volto: da Pinocchio al monumento ai caduti sul lavoro ad Agrigento Ad Agrigento, piazza Marconi è al centro di una... Dall'antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro: piazza Marconi cambierà voltoL'obiettivo è trasformare uno degli snodi principali del traffico cittadino in un luogo di riflessione e memoria, affinché la cultura della sicurezza...