de sisti un campione chiamato picchio appuntamento con la grande storia viola

Venerdì 27 marzo a Vicchio si terrà la proiezione di “Nato il 13 marzo”, dedicata a De Sisti, uno dei più rappresentativi campioni della Fiorentina, noto anche come Picchio. L’evento vuole celebrare la carriera di un giocatore che ha lasciato un segno importante nella storia della squadra viola. La serata rappresenta un’occasione per ricordare le imprese di un atleta che ha fatto la storia del calcio toscano.

Appuntamento con la grande storia della Fiorentina venerdì 27 marzo a Vicchio quando sarà proiettato “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio“, il documentario realizzato da Roberto Davide Papini per “La Nazione” con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio dello stesso Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console. La proiezione, organizzata da Bruno Confortini, si terrà alle 21 nel Teatro Giotto della località mugellana. Ingresso libero, con offerta facoltativa per la Fondazione Bacciotti, alla presenza dell’autore e di alcuni ex viola, con il patrocinio del Comune di Vicchio e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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