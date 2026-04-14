Fiorentina d’emergenza anche con il Crystal Palace | difficile recupero per Kean e Parisi Dodò squalificato

La Fiorentina si prepara alla sfida di giovedì 16 aprile contro il Crystal Palace, valida per i quarti di Conference League, dopo aver vinto contro la Lazio. Durante l’allenamento, si sono evidenziati problemi per Kean e Parisi, entrambi in difficoltà nel recupero. Nel frattempo, Dodò è stato squalificato e non potrà essere presente nella partita. La squadra lavora per affrontare la gara con le risorse disponibili.

FIRENZE – Fiorentina in allenamento, dopo la vittoria sulla Lazio che ha fatto fare lo scatto-salvezza, in vista del ritorno, giovedì 16 aprile 2026, con il Crystal Palace per i quarti di Conference League. Difficile il recupero degli infortunati Fortini, Kean, Parisi. Non ci saranno nemmeno Brescianini e Rugani inseriti in lista Uefa. Difficile ipotizzare un recupero di Kean per il match di Coppa, mentre Vanoli potrà contare su Gudmundsson e Fagioli, assenti contro la Lazio perché squalificati. Non ci sarà Dodò, fermato per un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata al Selhourst Park Stadium di Londra. i tifosi hanno annunciato, per il pre-partita della sfida con il Crystal Palace, una particolare coreografia che verrà allestita nel settore curva Ferrovia dello stadio Franchi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina d’emergenza anche con il Crystal Palace: difficile recupero per Kean e Parisi. Dodò squalificato Allenamento Fiorentina, personalizzato per Kean: novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal PalaceBayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla... Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Salomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo...