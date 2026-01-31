Napoli e Fiorentina si sono affrontate in una partita ricca di emozioni. Solomon ha segnato un gol importante, mentre Pongracic e Gosens hanno avuto più di qualche problema in difesa. De Gea ha mantenuto la porta inviolata per gran parte del match, anche se ha subito un colpo sulla sua sinistra. La sfida ha mostrato alcune difficoltà per le due squadre e ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Firenze, 1 febbraio 2026 – De Gea 6 - Vergara lo prende in contropiede e lo sorprende sulla sua sinistra. Sicuro su McTominay, bloccando a terra. Sembra in ritardo sul tiro a giro di Gutierrez, ma è coperto e vede la palla sbucare solo all’ultimo. Dodo 6 - Sanguinosa una palla persa in uscita che genera il fallo al limite su McTominay (gallo a Fabbian), senza conseguenze. Qualche sbavatura all’inizio, soprattutto in copertura. Poi si riprende e dalla sua parte il Napoli resta basso. Bel break che innesca il gol di Solomon. Comuzzo 5,5 - Clienti scomodi e veloci, come Vergara ed Elmas e fisicamente (Hojlund). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Fiorentina, le pagelle viola. Solomon lascia il segno. Pongracic e Gosens in difficoltà

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

La Fiorentina ha annunciato il suo primo acquisto nel mercato invernale, ufficializzando l'arrivo di Manor Solomon.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Il Como si guadagna il Napoli ai quarti: 3-1 in rimonta alla Fiorentina; Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Coppa Italia; Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: ora la sfida col Napoli; Le pagelle di Juventus - Napoli: Il cappio alla gola.

Le pagelle di Napoli-Fiorentina, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli torna al Maradona dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League. La sfida con la Fiorentina di Vanoli si conclude con il risultato di X-X, a segno ... ilmattino.it

PAGELLE NM – Napoli-Fiorentina, i voti di Antonio Petrazzuolo: 8 a Vergara, 7.5 a Gutierrez, 7 a HojlundNAPOLI – Napoli-Fiorentina (2-1), 23° turno del campionato di Serie A, ecco le pagelle di Napoli Magazine. LE PAGELLE DI NAPOLI MAGAZINE NAPOLI (3-4-2-1): MERET: Compie un miracolo su Gudmundsson ... napolimagazine.com

Serie A, il Napoli batte la Fiorentina: -1 dal Milan in classifica. Preoccupa Di Lorenzo infortunato e Conte… x.com

Queste le parole di Vergara nel post Napoli-Fiorentina - facebook.com facebook