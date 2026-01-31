Napoli-Fiorentina le pagelle viola Solomon lascia il segno Pongracic e Gosens in difficoltà
Napoli e Fiorentina si sono affrontate in una partita ricca di emozioni. Solomon ha segnato un gol importante, mentre Pongracic e Gosens hanno avuto più di qualche problema in difesa. De Gea ha mantenuto la porta inviolata per gran parte del match, anche se ha subito un colpo sulla sua sinistra. La sfida ha mostrato alcune difficoltà per le due squadre e ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.
Firenze, 1 febbraio 2026 – De Gea 6 - Vergara lo prende in contropiede e lo sorprende sulla sua sinistra. Sicuro su McTominay, bloccando a terra. Sembra in ritardo sul tiro a giro di Gutierrez, ma è coperto e vede la palla sbucare solo all’ultimo. Dodo 6 - Sanguinosa una palla persa in uscita che genera il fallo al limite su McTominay (gallo a Fabbian), senza conseguenze. Qualche sbavatura all’inizio, soprattutto in copertura. Poi si riprende e dalla sua parte il Napoli resta basso. Bel break che innesca il gol di Solomon. Comuzzo 5,5 - Clienti scomodi e veloci, come Vergara ed Elmas e fisicamente (Hojlund). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Fiorentina ha annunciato il suo primo acquisto nel mercato invernale, ufficializzando l'arrivo di Manor Solomon.
