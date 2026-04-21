Fiorello a La Pennicanza frecciatina piccante sulle rivelazioni private

Martedì 21 aprile, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata di La Pennicanza, con Gianni Morandi ospite speciale. Durante la trasmissione, Morandi ha parlato della sua amicizia con Jovanotti, mentre Fiorello ha fatto una battuta pungente riguardo a alcune rivelazioni private. La puntata ha visto anche momenti di intrattenimento e discussioni tra i conduttori e il cantante.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di martedì 21 aprile con La Pennicanza. Super ospite dello show è Gianni Morandi che racconta della sua amicizia con Jovanotti. Rimanendo in ambito musicale lo showman ironizza sul Concertone del Primo Maggio ma anche sulla fondazione di Roma. E non poteva mancare la frecciatina piccante commentando l’intervista di Brigitte Nielsen a Belve. Fiorello, la videochiamata a Gianni Morandi. Dopo la videochiamata della Maggioni, Fiorello viene raggiunto a La Pennicanza da un altro nome eccellente, Gianni Morandi. Lo showman dedica un momento amarcord al video di Jovanotti, Morandi e Fiorello che insieme cantano ‘Ragazzo fortunato’.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, frecciatina piccante sulle rivelazioni private Fiorello chiama in diretta il Quirinale - La Pennicanza 20/11/2025 Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza, nuove rivelazioni di Fabrizio CoronaFiorello e Fabrizio Biggio inarrestabili conducono la puntata di martedì 10 febbraio de La Pennicanza. Fiorello a La Pennicanza, le rivelazioni di Carlo Conti: “I Pooh a Sanremo”. E i Jalisse?Fiorello sente la mancanza dei tempi in cui co-conduceva Sanremo con Amadeus, perché il Festival è diventato da settimane il tema principale de La... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Pennicanza 2025/26 - Fiorello: la chiamata a sorpresa della madre - 16/04/2026 - Video; Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da Vinci; Fiorello chiama Meloni in diretta a La pennicanza: Sono impegnata. Ciao; VIDEO| Fiorello stalker al telefono con la Premier a La Pennicanza: lei risponde, ecco cosa ha detto. Fiorello celebra il Natale di Roma: La città eterna compie 2779 anni, tu fondata nel 753 a.C. da Giovanni MalagòA La Pennicanza l'ironia del conduttore: La data dei primi cantieri che ancora oggi potete trovare a Termini!. Poi la videochiamata con Gianni Morandi, l’improbabile collegamento con Stallone, i Mon ... corrieredellosport.it Fiorello celebra il Natale di Roma tra musica, satira e nuovi talenti a La PennicanzaFiorello festeggia i 2779 anni di Roma su La Pennicanza con Morandi, satira, anteprime musicali e il nuovo format Dammi solo un minuto. Grande atmosfera e ... megamodo.com Giro di escort per i calciatori di serie A, l'ironia di Fiorello: cosa ha detto - facebook.com facebook Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com