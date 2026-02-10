Fiorello e Fabrizio Biggio tornano a condurre “La Pennicanza” con energia. La puntata di martedì 10 febbraio si apre con le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona, che tiene il pubblico collegato. I due conduttori non si fermano, tra battute e sorprese, puntando a divertire senza troppi fronzoli.

Fiorello e Fabrizio Biggio inarrestabili conducono la puntata di martedì 10 febbraio de La Pennicanza. Ancora una volta è il Festival di Sanremo a tenere banco con il caso di Pucci. A proposito del quale arriva una rivelazione clamorosa da Fabrizio Corona (ma ovviamente c’è il trucco). Fiorello a La Pennicanza, coinvolto nel caso Pucci. Dopo aver dedicato ampio spazio nella puntata di lunedì 9 febbraio, in apertura, Fiorello è tornato sul passo indietro di Pucci: “Sono diventato virale per la sua imitazione – dice -. Ho letto un commento: ‘Fiorello si è scoperto, è una zecca comunista!’. Ma questa è la mia vittoria! Passare da amico della Meloni a zecca comunista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

Approfondimenti su Fiorello Biggio

Nella penultima puntata della settimana di La Pennicanza, andata in onda giovedì 15 gennaio, Fiorello ha fatto discutere con una dichiarazione riguardante la richiesta di 800mila euro, paragonandosi a Fabrizio Corona.

Dove si nasconde Fabrizio Corona? La domanda apre una puntata scoppiettante di La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Fiorello e l'audio shock di Corona Sei una mrda

Ultime notizie su Fiorello Biggio

Argomenti discussi: Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: Ecco perché sta con una ballerina…; Fiorello a La Pennicanza, telefonata spaventosa: Ero posseduto, chiamatemi l’esorcista; Fiorello a La Pennicanza, Fan di Mameli in rivolta: Laura Pausini canta l'Inno alle Olimpiadi; Fiorello per sbaglio fa sentire un audio di Fabrizio Corona: Quanti soldini ti hanno dato?. Il siparietto tutto da ridere a La Pennicanza.

Sanremo 2026, Fiorello travolge Pucci. La battuta (pesantissima) sul nome non da maschioIl conduttore de La Pennicanza si è scatenato di nuovo sul caso del comico ritiratosi dal Festival. E non è mancato un 'intervento' irriverente di Fabrizio Corona. libero.it

Lazio | Fiorello, bomba in diretta: Lotito venderà il club, vi dico quandoIn diretta su Rai Radio 2, nel programma 'La Pennicanza', Fiorello ha dato un importante aggiornamento sul futuro della Lazio. Di seguito le sue parole a riguardo. Ho uno ... lalaziosiamonoi.it

Fabrizio Corona a Teatro! 14 Maggio 2026 Catania Teatro Metropolitan biglietti https://www.ticketone.it/eventseries/falsissimo-a-teatro-fabrizio-corona-4088754/ #fblifestyle - facebook.com facebook

Marina Berlusconi commenta al Corriere il caso Fabrizio Corona: “Guardi, mi hanno costretto a vederne una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l'ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati” x.com