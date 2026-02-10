Fiorello a La Pennicanza nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano a condurre “La Pennicanza” con energia. La puntata di martedì 10 febbraio si apre con le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona, che tiene il pubblico collegato. I due conduttori non si fermano, tra battute e sorprese, puntando a divertire senza troppi fronzoli.

Fiorello e Fabrizio Biggio inarrestabili conducono la puntata di martedì 10 febbraio de La Pennicanza. Ancora una volta è il Festival di Sanremo a tenere banco con il caso di Pucci. A proposito del quale arriva una rivelazione clamorosa da Fabrizio Corona (ma ovviamente c'è il trucco). Fiorello a La Pennicanza, coinvolto nel caso Pucci. Dopo aver dedicato ampio spazio nella puntata di lunedì 9 febbraio, in apertura, Fiorello è tornato sul passo indietro di Pucci: "Sono diventato virale per la sua imitazione – dice -. Ho letto un commento: 'Fiorello si è scoperto, è una zecca comunista!'. Ma questa è la mia vittoria! Passare da amico della Meloni a zecca comunista.

