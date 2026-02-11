Fiorello torna a parlare di Sanremo durante La Pennicanza e rivela di sentire la mancanza di quei tempi in cui conduceva il Festival con Amadeus. Carlo Conti invece fa delle rivelazioni sui Pooh, dicendo che sono stati a Sanremo, e si chiede: e i Jalisse? La puntata di mercoledì 11 febbraio si concentra molto proprio sul Festival, che ormai occupa praticamente tutto lo spazio nel programma.

Fiorello sente la mancanza dei tempi in cui co-conduceva Sanremo con Amadeus, perché il Festival è diventato da settimane il tema principale de La Pennicanza, anche e soprattutto della puntata di mercoledì 11 febbraio. Infatti, arriva in diretta la videochiamata di Carlo Conti – questa volta è vera – che dà delle esclusive pazzesche. Fiorello, la videochiamata di Carlo Conti. Le notizie del Festival di Sanremo 2026 ruotano tutte intorno al caso Pucci. Fiorello si è divertito a far intervenire sulla questione Fabrizio Corona (quello finto). Ma stavolta a parlare è il vero Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo commenta per la prima volta l’affaire Pucci, rispondendo a domanda di Fiorello: “Ci si può scherzare e voi fate bene a farlo – dice riferendosi alle gag de La Pennicanza -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, le rivelazioni di Carlo Conti: “I Pooh a Sanremo”. E i Jalisse?

Approfondimenti su Fiorello La Pennicanza

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata di La Pennicanza e aprono con una grande novità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fiorello La Pennicanza

Argomenti discussi: Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: Ecco perché sta con una ballerina…; Fiorello a La Pennicanza, telefonata spaventosa: Ero posseduto, chiamatemi l’esorcista; Fiorello a La Pennicanza, Fan di Mameli in rivolta: Laura Pausini canta l'Inno alle Olimpiadi; Fiorello per sbaglio fa sentire un audio di Fabrizio Corona: Quanti soldini ti hanno dato?. Il siparietto tutto da ridere a La Pennicanza.

Fiorello a La Pennicanza, le rivelazioni di Carlo Conti: I Pooh a Sanremo. E i Jalisse?Fiorello riceve a La Pennicanza la videochiamata di Carlo Conti che fa rivelazioni su Sanremo 2026. E tra i fan cresce la protesta. dilei.it

Fiorello e la gag geniale su Pucci a La Pennicanza (VIDEO)Un 'altra imperdibile puntata de La pennicanza con Fiorello che imita Pucci ed è anche stavolta geniale ... ultimenotizieflash.com

Carlo Conti rompe il silenzio sulla scelta di Pucci a Sanremo - facebook.com facebook

SANREMO | Carlo Conti: 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice giovedì sera' L'annuncio del direttore artistico in un video su Instagram. #ANSA x.com