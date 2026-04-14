Il 16 giugno 2003, i ministri della Difesa di Italia e Israele hanno firmato a Parigi un memorandum riguardante l’export di armi e programmi di addestramento militare. Tuttavia, l’Italia ha successivamente bloccato questa intesa, senza specificare i motivi ufficiali. La firma e il blocco sono stati documentati in comunicati ufficiali e notizie pubblicate dai media dell’epoca.

La cooperazione nel settore militare e in quello della difesa è al centro del memorandum di intesa tra Italia e Israele, di cui il governo italiano ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico, che sarebbe scattato lunedì. Il trattato, composto di 11 articoli ed entrato in vigore il 13 aprile 2016 per cinque anni, era già stato esteso una prima volta per altrettanti anni, come previsto dall’articolo 9 che accada automaticamente, salvo recesso di una parte. Il memorandum, sottoscritto a Parigi il 16 giugno 2003 dagli allora ministri della Difesa Antonio Martino e Sahul Mofaz, nasceva nel contesto del rilancio delle relazioni tra i due...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dall’export di armi all’addestramento: ecco il memorandum con Israele bloccato dall’Italia

Da export di armi ad addestramento e intelligence: cosa prevede l’accordo Italia-Israele firmato a Parigi nel 2003Era stato firmato a Parigi il 16 giugno 2003 dagli allora ministri della Difesa Antonio Martino e Shaul Mofaz.

Armi dagli Usa e memorandum con Israele, ecco i veri padroni del nostro governoSe hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la...