Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari

Fincantieri ha annunciato che, tramite la controllata statunitense Fincantieri Marine Group, realizzerà una nuova classe di droni marini militari. L'azienda ha specificato che il progetto riguarda lo sviluppo e la produzione di veicoli autonomi destinati all'impiego nelle operazioni navali. La decisione si inserisce in un piano di espansione nel settore della robotica marittima. L'iniziativa coinvolge investimenti e risorse dedicate alla progettazione e alla costruzione dei droni.

Fincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza equipaggio (USV) multiruolo ad alta velocità, sviluppata dall'azienda californiana Saildrone, specializzata in droni marini e nella ricerca oceanografica. Spectre, secondo quanto si apprende, è destinata alla US Navy in base a un contratto stipulato tra Saildrone e la marina militare statunitense. Si tratta di unità concepite per rispondere all'evoluzione dei requisiti operativi delle moderne forze navali e riflette la crescente domanda di piattaforme navali autonome, progettate per impiego su larga scala e realizzate secondo elevati standard di affidabilità industriale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari Notizie correlate Terna costruirà una nuova stazione elettrica a Nerviano. Come capire se i propri terreni sono coinvoltiNerviano (Milano), 10 marzo 2026 – I futuri data center che sorgeranno nella zona nord ovest della Città Metropolitana di Milano hanno bisogno di... Droni e robot: gli alleati per ripulire i fondali marini dai rifiuti invisibiliL’iniziativa ambientale finanziata dall’Unione europea prosegue e una delle ultime si inserisce nella Mission Restore our Ocean and Waters... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fincantieri costruirà per Princess Cruises tre navi da crociera Voyager alimentate a LNG; Fincantieri, nuova maxi-commessa per Monfalcone: tre navi per Princess Cruises; Maxi commessa Usa per Fincantieri, costruirà tre navi Princess Cruises; Navigare, anzi esplorare: Fincantieri avvia la costruzione di 4 navi da crociera per MSC. Il lusso in pillole. Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militariFincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza equipaggio (USV) multiruolo ad alta velocità, ... ansa.it Fincantieri realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza equipaggio ad alta velocitàCollaborazione strategica con Saildrone attraverso Fincantieri Marine Group, che rafforza la leadership del Gruppo nelle piattaforme navali di nuova generazione [...] Fincantieri, attraverso la ... triestecafe.it FINCANTIERI ha firmato un importante accordo con Princess Cruises per costruire tre nuove navi da crociera di classe Voyager, con un valore superiore ai 2 miliardi di euro (che, secondo quanto appreso da Milano Finanza, potrebbe arrivare fino a 5,5 mil facebook