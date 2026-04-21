Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari in Wisconsin

Fincantieri, tramite la sua controllata statunitense Fincantieri Marine Group, ha annunciato che si occuperà della costruzione di una nuova classe di droni marini militari in Wisconsin. La società ha firmato un contratto con un ente governativo per lo sviluppo e la produzione di questi veicoli senza pilota destinati a operazioni navali. L'iniziativa prevede la realizzazione di diversi esemplari, con consegne pianificate nel prossimo anno.

Fincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza equipaggio (USV) multiruolo ad alta velocità, sviluppata dall’azienda californiana Saildrone, specializzata in droni marini e nella ricerca oceanografica. Spectre, secondo quanto si apprende, è destinata alla US Navy in base a un contratto stipulato tra Saildrone e la marina militare statunitense. La collaborazione con Saildrone è stata annunciata in occasione della fiera Sea-Air-Space della Navy League in corso a National Harbor (Maryland; USA) e segna un passo avanti nella strategia industriale di Fincantieri per integrare soluzioni unmanned nel proprio portafoglio Difesa, facendo leva sui consolidati processi cantieristici e sulla capacità produttiva del Gruppo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari. Spectre, senza equipaggio, alta velocità, sviluppata da Saildrone, sarà costruita in Usa #ANSA x.com