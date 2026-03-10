Terna costruirà una nuova stazione elettrica a Nerviano Come capire se i propri terreni sono coinvolti

Terna realizzerà una nuova stazione elettrica a Nerviano, nell’area di Milano. La costruzione riguarda i terreni situati nella zona e sarà parte di un progetto volto a supportare i futuri data center che sorgeranno nella zona nord ovest della città metropolitana. Per i proprietari di terreni, è importante capire se il proprio terreno è coinvolto nel progetto.

Nerviano (Milano), 10 marzo 2026 – I futuri data center che sorgeranno nella zona nord ovest della Città Metropolitana di Milano hanno bisogno di energia. Molta energia. E così – dopo l'avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'iter autorizzativo per la realizzazione di due interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale in provincia di Milano – Terna spiega quali saranno le aree potenzialmente interessate dal progetto. Per l'opera la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà quasi 80 milioni di euro. Nel comune di Nerviano è prevista la realizzazione di una Stazione Elettrica denominata "Poglianasca", progettata in parte con tecnologia blindata compatta a ridotto consumo di suolo.