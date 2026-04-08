Lecco 102 milioni investiti e debito dimezzato | i numeri della città nel bilancio di Gattinoni

A Lecco, durante un evento nelle Scuderie di Villa Manzoni, il sindaco ha condiviso i risultati del suo mandato, durato sei anni. Sono stati presentati dati relativi a investimenti per 102 milioni di euro e a una riduzione del debito pubblico. La relazione, che riassume il periodo 2020-2026, è stata esposta davanti a un pubblico di invitati, con l’obiettivo di far conoscere i numeri e le scelte fatte in questi anni.