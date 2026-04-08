Lecco 102 milioni investiti e debito dimezzato | i numeri della città nel bilancio di Gattinoni
A Lecco, durante un evento nelle Scuderie di Villa Manzoni, il sindaco ha condiviso i risultati del suo mandato, durato sei anni. Sono stati presentati dati relativi a investimenti per 102 milioni di euro e a una riduzione del debito pubblico. La relazione, che riassume il periodo 2020-2026, è stata esposta davanti a un pubblico di invitati, con l’obiettivo di far conoscere i numeri e le scelte fatte in questi anni.
Sei anni di mandato condensati in numeri, grafici e parole. Martedì sera, nelle Scuderie di Villa Manzoni, il sindaco Mauro Gattinoni ha presentato la Relazione di fine mandato 2020-2026 davanti a una platea di invitati. Il documento, curato dalla società di ricerca Open Impact in collaborazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Comune di Ancona ed Edma insieme per lo sviluppo infrastrutturale della città: quasi 13 milioni investiti nel capoluogo per le reti gasANCONA - Tra il 2020 e il 2025, Edma Reti Gas, società del Gruppo Estra, ha investito nel territorio del Comune di Ancona circa 10,3 milioni di euro...
Messina: Da 382 milioni di euro di debito a soli 10 nel 2023. Risanamento finanziario e nuovi investimenti per la città.Messina ha compiuto un’inversione di tendenza storica, passando da un debito pubblico di 382 milioni di euro nel 2018 a soli 10 milioni alla fine del...