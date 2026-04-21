Finale Ligure | via ai lavori decisivi per la nuova passerella a San Donato

A Finale Ligure sono iniziati i lavori per la nuova passerella ciclopedonale a San Donato, che dovrebbe migliorare la sicurezza e la fruibilità del lungomare di levante lungo l’Aurelia. L’amministrazione ha comunicato le date previste per le fasi di realizzazione, segnando la conclusione del cronoprogramma stabilito per l’intervento. La passerella rappresenta un intervento di riqualificazione del tratto costiero interessato dal progetto.

L’amministrazione di Finale Ligure ha delineato il calendario finale per il completamento della passerella ciclopedonale a San Donato, un’opera pensata per la sicurezza e la riqualificazione del litorale di levante lungo l’Aurelia. I lavori, che mirano a potenziare la mobilità pedonale, entreranno in una fase decisiva con interventi tecnici programmati tra la fine di aprile e la metà di maggio. Cronoprogramma tecnico e gestione dei cantieri a San Donato. La tabella di marcia per la chiusura del primo lotto dell’intervento è ormai stabilita. Le attività inizieranno mercoledì 22 aprile con le operazioni dedicate alla preparazione delle prove di carico, che verranno effettuate il 27 dello stesso mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finale Ligure: via ai lavori decisivi per la nuova passerella a San Donato Notizie correlate Finale Ligure: cantiere bloccato a San Donato, rischi sull’AureliaIl cantiere per la realizzazione della nuova passerella a San Donato, nel comune di Finale Ligure, è entrato in una fase di stallo che preoccupa la... Leggi anche: Stadio a San Donato, fischio finale. Cancellata l’ipotesi San Francesco: "L’area resta comunque strategica" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Hotel RivieraRent Ca Bolla sul Mare MTB Paradise, Finale Ligure; Scontro auto-scooter a Finale Ligure, donna ferita e trasportata al Santa Corona; Si presenta il Cammino della Maddalena: unirà Alba a Finale Ligure; Finale Ligure, giovane gabbiano con gravi malformazioni salvato dall’Enpa: la storia di Quasimodo. TERMINE EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA Rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia causa Lavori (Inizio evento ore 07:20 del 20-04-2026) #TrattaA10 #SavonaVentimiglia - facebook.com facebook