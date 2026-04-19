Finale Ligure | cantiere bloccato a San Donato rischi sull’Aurelia

A Finale Ligure, il cantiere per la costruzione di una nuova passerella a San Donato è stato sospeso, generando preoccupazioni tra i residenti. La situazione riguarda il blocco dei lavori nel punto in cui si stava realizzando l’opera e il rischio che questa interruzione possa avere ripercussioni sulla viabilità dell’Aurelia, strada principale della zona. La sospensione del cantiere si è verificata in un momento di particolare attenzione sulla sicurezza e sui tempi di realizzazione dell’intervento.

Il cantiere per la realizzazione della nuova passerella a San Donato, nel comune di Finale Ligure, è entrato in una fase di stallo che preoccupa la cittadinanza. Andrea Guzzi, esponente della minoranza in consiglio comunale, ha denunciato come, dopo tre mesi di attività, l’area appaia quasi abbandonata, con un tratto di circa 50 o 60 metri di percorso rifatto ma lasciato incompiuto e protetto da recinzioni metalliche per motivi di sicurezza. La situazione, che vede un rallentamento dei lavori a partire dal periodo pasquale, costringe residenti e visitatori a muoversi lungo la strada statale Aurelia, affrontando rischi concreti per l’incolumità personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finale Ligure: cantiere bloccato a San Donato, rischi sull’Aurelia Notizie correlate Blitz tra Locride e Reggio: cantiere bloccato per lavoro nero e rischiGli ispettori del lavoro hanno colpito duramente diverse realtà produttive tra la Locride e la provincia reggina in questo martedì 14 aprile 2026,... Frana ad Arenzano sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Smottamento in Sicilia, 500 evacuatiUna imponente frana si è abbattuta nella serata di domenica sull'Aurelia nel ponente di Genova tra Vesima e Arenzano prima della galleria Pizzo...