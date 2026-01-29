Stadio a San Donato fischio finale Cancellata l’ipotesi San Francesco | L’area resta comunque strategica

Il progetto per il nuovo stadio del Milan in zona San Francesco a San Donato Milanese è ufficialmente finito. L’iter amministrativo si è concluso con la chiusura dell’Accordo di Programma, cancellando l’ipotesi di riqualificare l’area come spazio pubblico. Ora, l’area resta comunque strategica, ma nessuna decisione immediata è prevista.

Progetto stadio: chiuso l’iter dell’ Accordo di Programma. Si è ufficialmente concluso l’iter amministrativo relativo all’Accordo di Programma (AdP) per la realizzazione del nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco a San Donato Milanese. La decisione è stata condivisa nel corso della riunione del Comitato per l’Accordo di Programma, convocata dal sindaco Francesco Squeri. All’incontro, svoltosi in modalità streaming, hanno partecipato il sindaco Squeri e l’assessore Massimiliano Mistretta insieme ai rappresentanti di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, F.S. Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stadio a San Donato, fischio finale. Cancellata l’ipotesi San Francesco: "L’area resta comunque strategica" Approfondimenti su San Donato Milan Gli obiettivi di San Donato. Dalla Campagnetta all’Eni. Anno cruciale per il futuro dell’area San Francesco Gli obiettivi di San Donato delineano un percorso di sviluppo e riqualificazione dell’area San Francesco, coinvolgendo progetti come il rilancio del Parco Mattei, il restyling della Campagnetta e il trasferimento dei dipendenti Eni nel nuovo Sesto Palazzo Uffici. Chiuso l’iter stadio a San Donato. Che ne sarà dell’area per il Milan? La decisione del Comune di San Donato Milanese di chiudere l’iter amministrativo riguardante il nuovo stadio del Milan solleva interrogativi sul futuro dell’area di San Francesco. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Donato Milan Argomenti discussi: Parola fine sul progetto dello stadio del Milan a San Donato; Stadio del Milan a San Donato, ufficiale la chiusura dell’iter amministrativo; Stadio del Milan a San Donato Milanese: arriva lo stop ufficiale all’Accordo di Programma; Stadio a San Donato, fischio finale. Cancellata l’ipotesi San Francesco: L’area resta comunque strategica. Il Milan potrebbe rinunciare allo stadio a San Donato per un’arena indoor più grande d’ItaliaIl nuovo stadio del Milan a San Donato: Possibili scenari alternativi e implicazioni per il club e l’area La recente interruzione dell’Accordo di Programma (ADP) per la costruzione del nuovo stadio de ... notiziemilan.it San Donato, chiuso l'iter amministrativo per il nuovo stadio del Milan a San FrancescoSecondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il Comune di San Donato Milanese ha deciso di chiudere l’iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio del Milan nell’area ... milannews.it «SAN DONATO, IL DOPO-STADIO È GIÀ QUI! L'ASSESSORE MISTRETTA A RADIO ROSSONERA: "PROGETTO DI QUALITÀ E VOCAZIONE SPORTIVA PER L'AREA SAN FRANCESCO!"» #SanDonato #Milan #SanSiro #Mistretta #RadioRossonera # - facebook.com facebook San Donato: stadio sì, stadio no. E se la vera mossa del Milan fosse un’altra x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.