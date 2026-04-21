Finale Coppa Italia 2026 | cambio di sede possibile se si qualificano Como e Atalanta

La finale della Coppa Italia 2026 si svolge di norma a Roma, secondo le regole stabilite. Tuttavia, la Lega Serie A sta valutando possibili alternative in caso di qualificazione di alcune squadre, come Como e Atalanta. Le opzioni considerate sono stadi di Reggio Emilia e Parma, con l’obiettivo di garantire sicurezza e un’adeguata capienza. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Dove si gioca la finale di Coppa Italia 2026. A Roma, da regolamento. Ma sicurezza e riempimento dello stadio le due questioni sul tavolo della Lega Serie A che potrebbe scegliere quali stadi alternativi Reggio Emilia o Parma. A una condizione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Finale Coppa Italia, l’Olimpico non è più scontato, si valuta il cambio sededi Lorenzo VezzaroFinale Coppa Italia: il Consiglio di Lega valuta Reggio Emilia o Parma per evitare scontri ed emergenze sicurezza La Coppa Italia... Coppa Italia, semifinali di ritorno: Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocano la finaleLa Coppa Italia 2025/2026 entra nella sua fase decisiva: martedì 21 e mercoledì 22 aprile vanno in scena i ritorni delle semifinali, entrambi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coppa Italia, il tabellone: Atalanta-Lazio e Inter-Como le semifinali; Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia Dilettanti, in finale Montecchio Gallo e Bisceglie; La finale di Coppa Italia può cambiare sede: possibile addio all’Olimpico se sarà Como-Atalanta. Finale Coppa Italia 2025-2026, quando si gioca e quando escono i biglietti: le modalità di venditaQuando escono e quanto costano i biglietti per la finale di Coppa Italia 2025/2026. Tutte le info su data, orario e fasi di vendita per l’ultimo atto all’Olimpico. Leggi tutte le news di Fanpage.it di ... fanpage.it Finale Coppa Italia 2026: cambio di sede possibile se si qualificano Como e AtalantaDove si gioca la finale di Coppa Italia 2026. A Roma, da regolamento. Ma sicurezza e riempimento dello stadio le due questioni sul tavolo della Lega Serie A che potrebbe scegliere quali stadi ... fanpage.it Pronostico secco: la finale di Coppa Italia sarà... - facebook.com facebook