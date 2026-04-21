FIMI EBAP presenta i nuovi servizi a sostegno delle aziende agricole padovane e dei lavoratori del settore

Venerdì 17 aprile si è svolta nella sede di Albignasego una conferenza stampa organizzata da FIMI EBAP, durante la quale sono stati illustrati i nuovi servizi e le misure di supporto destinati alle aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Padova e ai loro lavoratori. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’ente e operatori del settore, con l’obiettivo di presentare le iniziative recenti.

Si è tenuta venerdì 17 aprile, nella sede di FIMI EBAP di Albignasego, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi servizi e delle nuove misure di sostegno rivolte alle aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Padova e ai loro lavoratori.All’incontro hanno preso parte Valentino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate La Regione investe sul biologico: 3,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricoleIl bando prevede contributi ad ettaro destinati alle imprese che adottano sistemi di produzione biologica certificata o che intraprendono un percorso... Politiche Agricole: esonero RC per le macchine agricole, un passo concreto a sostegno delle impreseTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Evangelista Campagnuolo, consigliere comunale a Sant’Agata de’ Goti. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: PADOVA : FIMI EBAP presenta i nuovi servizi a sostegno delle aziende agricole padovane e dei lavoratori del settore; Italia-Kenya, Mattarella Condividiamo vocazione per la pace; Presidenza Cei: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV dopo l’attacco del presidente americano; ASIAGO (VI) : L’Assessore regionale Bond incontra il coordinamento dei GAL del Veneto Sono strumento efficace anche per lo sviluppo rurale. / Venerdì 17 aprile alle ore 11:30 FIMI/EBAP – Strada Battaglia 71/C, Albignasego (PD) Si terrà - facebook.com facebook