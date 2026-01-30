La Regione investe sul biologico | 3,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole

La Regione Umbria ha deciso di mettere a disposizione 3,5 milioni di euro per sostenere le aziende agricole che puntano sul biologico. L’obiettivo è aiutare gli agricoltori a sviluppare metodi di produzione più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. La decisione arriva in un momento in cui la domanda di prodotti biologici è in crescita, e molte aziende sono pronte a investire in questa direzione. L’assessore all’agricoltura ha spiegato che il finanziamento permetterà di rafforzare il settore e di incentivare pratiche agricole più sane.

Il bando prevede contributi ad ettaro destinati alle imprese che adottano sistemi di produzione biologica certificata o che intraprendono un percorso di conversione La Regione Umbria investe sull'agricoltura biologica mettendo a disposizione 3,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole. Nel dettaglio, il bando prevede contributi a ettaro destinati alle imprese che adottano sistemi di produzione biologica certificata o che scelgono di intraprendere il percorso di conversione al bio. "La Regione Umbria investe con decisione su un modello agricolo che coniuga sostenibilità ambientale, qualità delle produzioni e redditività per le imprese.

