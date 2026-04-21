Filo spinato e lacrimogeni | così l’esercito israeliano impedisce ai bambini palestinesi di andare a scuola

Nel villaggio di Masafar Yatta, i bambini palestinesi non riescono più ad andare a scuola a causa di un filo spinato posizionato lungo il percorso. Di fronte alle proteste delle famiglie, l’esercito israeliano ha risposto con lacrimogeni, creando ulteriori ostacoli alla circolazione dei minori. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono un intervento per garantire l’accesso all’istruzione.

I bambini palestinesi del villaggio di Masafar Yatta hanno trovato il filo spinato che gli impedisce di raggiungere la scuola: di fronte alle proteste è intervenuto l'esercito israeliano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Filo spinato, il libro di Rita Maria La Boria a RonchisIl Comune di Ronchis insieme con la Commissione cultura, presenterà nella Sala consiliare il libro Filo spinato di Rita Maria La Boria.

No, “Stella Stellina” di Ermal Meta non è una canzonetta: la dedica ai bambini palestinesiChe Ermal Meta fosse sempre stato in prima linea contro conflitti e soprusi già si sapeva.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Tentano di liberare cani Beagle destinati alla ricerca, la polizia usa proiettili di gomma e lacrimogeni cont…; Israele usa gas lacrimogeni contro i bambini che volevano andare a scuola in Cisgiordania; Radio3 Mondo; Mentre il filo spinato impedisce ai bambini di andare a scuola, i palestinesi organizzano la Scuola della Libertà.

Israele usa gas lacrimogeni contro i bambini che volevano andare a scuola in CisgiordaniaMentre Giorgia Meloni annuncia la decisione di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele, la violenza dei coloni aumenta in tutta la Cisgiordania. Qui, dallo scoppio della gu ... msn.com

La storia dei bambini palestinesi che non possono più andare a scuola per colpa del filo spinato imposto dai coloni israeliani è diventata il simbolo dell'illegalità degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. x.com

Materiale didattico ex militare Pannelli raffiguranti vari sistemi di posa filo spinato #materiali #didattico #exmilitary #pannelli #filospinato #military_world_medicina Whatsapp 3391050505 - facebook.com facebook