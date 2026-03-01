No Stella Stellina di Ermal Meta non è una canzonetta | la dedica ai bambini palestinesi

Che Ermal Meta fosse sempre stato in prima linea contro conflitti e soprusi già si sapeva. Il cantautore di origini albanesi, ben cosciente di quanto sta accadendo nel mondo. E questo vale anche per il genocidio palestinese: la sua “Stella Stellina“, in gara al Festival di Sanremo 2026, è dedicata ai più piccoli, ai più fragili. Come lui stesso ha detto sul palco dell’Ariston, “I bambini devono fare rumore, non silenzio”. Il cantante ha più volte sottolineato, già all’uscita del testo del brano, come volesse portare un messaggio ben preciso sul palco dell’Ariston. La melodia è poi un connubio tra una ninna nanna e una musica più profonda, che riesce a dare l’input giusto su una vicenda di cui si parla ancora troppo poco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

