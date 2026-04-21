Fill Pill | Vorrei portare il pubblico a ridere delle tragedie L’intervista

Fill Pill, noto stand-up comedian con oltre 130mila followers su Instagram, ha dichiarato di voler far ridere il pubblico anche delle tragedie. La sua popolarità si basa sulla sua energia e sulla capacità di combinare comicità e messaggi di sensibilizzazione ambientale. Recentemente ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo stile e del suo approccio nel mescolare intrattenimento e temi sociali.

Uno degli stand-up comedian più in hype, oltre 130mila follower su Instagram, un successo dovuto alla sua indubbia verve, ma anche al fatto che, attraverso una risata, Fill Pill fa anche divulgazione ambientale. In questo periodo gira con il suo nuovo spettacolo dal titolo Brufenocene, in cui rivaluta il potere del dolore, minimo comune denominatore delle nostre vite e fonte inesauribile, oltre che intramontabile, di spunti satirici preziosi non solo per ridere e far ridere, ma anche per tenersi in equilibrio. Stasera, 21 aprile, sarà di scena all’Ambra Jovinelli, ma inutile mettervi in fila in biglietteria, perché i posti sono già esauriti, per il secondo giorno di fila.🔗 Leggi su Open.online The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Fill Pill - Brufenocene - stand up comedy show a LecceStand Up Comedy Lecce & The Comedy Club presentanoFill Pill in* BRUFENOCENE *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Venerdì 13 marzo 2026Ingresso ore... Ninna Quario: "Noi con Fede il contrario del padre di Agassi. Ma vorrei dei nipotini da portare a sciare"Dal colpo di fulmine con gli sci rubati a un anno e mezzo da un negozio sino al doppio oro olimpico da leggenda; dalle prime sciate in famiglia alle...