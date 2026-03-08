Ninna Quario | Noi con Fede il contrario del padre di Agassi Ma vorrei dei nipotini da portare a sciare

Ninna Quario, madre di una nota atleta, afferma di essere in contrasto con il padre di Agassi, sottolineando di desiderare dei nipotini da portare a sciare. La madre di Brignone, ex campionessa, dichiara che lo sci per sua figlia rappresenta una passione, non un obiettivo di risultato, e che ha espresso il desiderio di lasciare la carriera già da quando aveva 18 anni.

Dal colpo di fulmine con gli sci rubati a un anno e mezzo da un negozio sino al doppio oro olimpico da leggenda; dalle prime sciate in famiglia alle due Coppe del Mondo, come mai nessuno prima; dalla stagione più bella in carriera all’inferno di un infortunio crudele al ritorno. Mamma Ninna Quario ha negli occhi e nel cuore le imprese di Fede, al secolo Federica Brignone. Le emozioni di Cortina sono ancora vive. “Le ho detto di godersela, che ha fatto una cosa grandiosa. Di apprezzare l’affetto della gente, perché sono momenti che non tornano più”. Dopo il secondo oro a Cortina ha detto a Federica di ritirarsi. E lei come l’ha presa? “Ci siamo viste in camera, erano passate ore da quando aveva vinto il gigante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

