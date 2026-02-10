Fill Pill - Brufenocene - stand up comedy show a Lecce
Venerdì sera Lecce si prepara a ridere con lo spettacolo di Fill Pill, che torna con il suo “Brufenocene”. L’appuntamento è alle 20:30 alle Officine Cantelmo, in via Michele de Pietro. I biglietti sono già in vendita online.
Stand Up Comedy Lecce & The Comedy Club presentanoFill Pill in* BRUFENOCENE *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Venerdì 13 marzo 2026Ingresso ore 20:30?PRESSOOfficine Cantelmo - Via Michele de Pietro, 8 - LecceIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:is.gdFILLPILL130326LEFILL PILLStand up.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Fill Pill - Brufenocene - stand up comedy show a LecceStand up comedian, content creator, consulente in sostenibilità free lance, divulgatore coatto e fondatore di un'Associazione di divulgazione ambientale. Si esibisce sul palco da quando era piccolo, a ... lecceprima.it
Ridere per non piangere: la stand-up di Fill Pill, il divulgatore coatto della sostenibilitàHa girato l’Italia in Flixbus per raccontare barzellette sulle province inquinate, forte della sua appartenenza alla prima fascia Isee. E ha anche conseguito un master in Gestione delle risorse ... repubblica.it
BAHAHAHAM – Please, Stand Up! Un 2026 pieno di risate. Un palco, tanti ospiti. Impossibile perderli. 03 FEB – Salvo Di Paola · Conigli 17 FEB – Fill Pill · Brufenocene 10 MAR – Monir Ghassem · Articolo 1 24 MAR – Daniele Fabbri · Clitoridere Niente ansia: - facebook.com facebook
