Stasera, martedì 21 aprile 2026, uno stand-up comedian sarà sul palco dell’Ambra Jovinelli di Roma per presentare il suo nuovo spettacolo intitolato Brufenocene. L’artista, noto per la sua satira, porta in scena un monologo che affronta temi legati al dolore e alla vita quotidiana. L’evento si svolge in un teatro di grande tradizione, noto per ospitare spettacoli di diversi generi teatrali e comici.

Lo stand-up comedian Fill Pill si presenta stasera, martedì 21 aprile 2026, sul palco dell’Ambra Jovinelli di Roma con il suo nuovo show dal titolo Brufenocene. L’evento è andato sold out per la seconda volta consecutiva, confermando l’enorme interesse che circonda l’artista, che conta oltre 130mila follower su Instagram e che ha scelto di declinare la propria formazione tecnica in chiave satirica. La sintesi tra ricerca scientifica e satira sociale. Per comprendere la portata del fenomeno Fill Pill, occorre guardare alla sua doppia anima: da un lato un professionista con un master in gestione delle risorse energetiche, dall’altro un comunicatore capace di utilizzare la risata come strumento di divulgazione ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fill Pill all’Ambra: la satira che trasforma il dolore in risata

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