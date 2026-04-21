Fiere | inaugurata a Rimini Macfrut 2026 con il ministro Lollobrigida?

È stata inaugurata a Rimini la fiera Macfrut 2026, evento dedicato all’agricoltura e all’ortofrutta. Alla cerimonia di apertura era presente il ministro dell’Agricoltura, che ha partecipato alle attività di apertura. La manifestazione si svolge in una struttura dedicata e dura diversi giorni, attirando espositori e visitatori da vari Paesi. Durante l’evento si svolgono incontri, presentazioni e approfondimenti su tematiche del settore.

(Adnkronos) – “Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ortofrutta da 60 miliardi, Macfrut accende i riflettori sul settore: inaugurazione con il ministro LollobrigidaSarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera... Macfrut al via, la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro LollobrigidaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Macfrut al via, la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro Lollobrigida; Macfrut al via, la filiera mondiale dell'ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro Lollobrigida; Domani a Rimini l'inaugurazione di Macfrut 2026 con il Ministro Lollobrigida - Aise.it; Ortofrutta da 60 miliardi, Macfrut accende i riflettori sul settore: inaugurazione con il ministro Lollobrigida. Lollobrigida inaugura Macfrut a Rimini: Più di una fiera, ponte tra mercati e PaesiOltre a quello italiano, presenti anche i ministri di Camerun, Libano, Senegal, Siria. altarimini.it Rimini, si alza il sipario su Macfrut: l’ortofrutta è un settore che vale 60 miliardiÈ stato il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43ª edizione di Macfrut, la ... corriereromagna.it Siciliaweb. Zany zee · Serenity Sonata. Oggi, durante il Macfrut di Rimini, si è discusso del futuro dell’agricoltura siciliana in un confronto istituzionale di rilievo. A intervenire sono stati il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il vicepresidente della R - facebook.com facebook Rimini: Macfrut 2026, una nuova grande edizione per un settore ortofrutticolo fondamentale per tutta l’economia italiana x.com