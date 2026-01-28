Auto in fiamme nella notte | si indaga sulle cause del rogo

Questa notte, in via Gioberti a Torino, una Ford C Max è andata a fuoco. Le fiamme hanno provocato danni alla vettura senza causare altri feriti. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incendio. Gli investigatori hanno già esaminato la scena, ma al momento non ci sono ancora certezze su cosa abbia scatenato il rogo.

Nel corso della notte appena trascorsa in via Gioberti, nel capoluogo, una Ford C Max è andata a fuoco. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme nonostante il pronto intervento dei Vigili del fuoco. Nessuno è rimasto coinvolto. Sono ora in corso di accertamento le cause del rogo: al momento non si esclude alcuna ipotesi.

