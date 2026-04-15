Fiamme in un' abitazione si indaga sulle cause

Un incendio si è sviluppato in una casa situata in contrada Rocca, un'area balneare vicino alla periferia di Licata. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno visto le fiamme uscire dall’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le indagini sulle cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Un incendio è scoppiato in un'abitazione di contrada Rocca, area balneare alla periferia di Licata. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno notato le fiamme.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, impegnati nelle operazioni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it SAN GIUSTO CANAVESE – Incendio in un'abitazione di via Cappo; tre feriti lievi, morto un cane Auto in fiamme nella notte: si indaga sulle cause del rogoNel corso della notte appena trascorsa in via Gioberti, nel capoluogo, una Ford C Max è andata a fuoco. Nave cisterna russa in fiamme nel Mediterraneo: si indaga sulle causeUna nave cisterna di gas naturale liquefatto battente bandiera russa, la Arctic Metagaz, risulta in fiamme nel Mediterraneo.