Campofelice | Domato incendio Ecorek dopo 4 giorni Arpa monitora l’impatto ambientale e la qualità dell’aria

Dopo quasi quattro giorni di lavoro incessante, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio che aveva coinvolto l’impianto di trattamento della plastica Ecorek a Campofelice di Roccella. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi, dopo ore di sforzi continui. Ora le attenzioni si spostano sul monitoraggio dell’Arpa, che sta valutando l’impatto ambientale e la qualità dell’aria nella zona. Restano ancora da capire le cause dell’incendio e le eventuali conseguenze

L'incendio che ha devastato l'impianto di trattamento della plastica Ecorek a Campofelice di Roccella è stato finalmente domato alle 14 di oggi, sabato 7 febbraio 2026, dopo quasi quattro giorni di incessante lavoro da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni, iniziate nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, hanno richiesto un impegno straordinario per evitare che le fiamme si propagassero alle strutture dello stabilimento e per prevenire crolli. L'impianto, situato in contrada Pistavecchia, era stato avvolto dalle fiamme che hanno interessato ingenti quantità di materiale plastico stoccato all'esterno, creando una situazione di emergenza che ha tenuto banco per giorni.

