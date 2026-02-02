Incendio in azienda rifiuti in fiamme | pompieri e carabinieri sul posto

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella sede della Green Mass Logistic a Castel Mella. Le fiamme hanno avvolto un cumulo di rifiuti in alluminio, costringendo i vigili del fuoco a intervenire sul posto. Sul luogo anche i carabinieri, che stanno accertando le cause del rogo. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La situazione resta sotto controllo mentre si indaga sull’origine dell’incendio.

Incendio in azienda alla Green Mass Logistic di Castel Mella: in fiamme un cumulo di rifiuti in alluminio. Più squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute nella prima serata di domenica 1 febbraio: sul posto un mezzo Aps (autopompa serbatoio), autobotte e autoscala. I militi hanno operato con la supervisione del funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni di soccorso. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19. Le fiamme hanno interessato un cumulo di alluminio proveniente da raccolta differenziata: l'intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di estinguere l'incendio in tempi rapidi, evitando conseguenze ulteriori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Green Mass Logistic Incendio in un'azienda: operai e pompieri domano le fiamme ed evitano guai peggiori Domenica mattina, Gambettola è stata colpita da un incendio in un'azienda di via Primo Maggio. Incendio nella notte sul camion, intervengono i pompieri per spegnere le fiamme: mezzo incenerito Un incendio si è sviluppato nella notte a Ravenna, coinvolgendo un camion parcheggiato in via Canala. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Anche la Polizia di Stato aiuta a spegnere il vasto incendio alla periferia di Catania Ultime notizie su Green Mass Logistic Argomenti discussi: Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul posto - BresciaToday; Principio di incendio in un’azienda di trattamento rifiuti | FOTO; Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti ad Albino; Viterbo: principio di incendio nell’azienda di trattamento rifiuti. Viterbo: principio di incendio nell’azienda di trattamento rifiutiUn principio di incendio ha interessato questa mattina un’azienda nella zona industriale Acquarossa. Si tratta della Dm servizi per l’ecologia, specializzata nel trattamento e nel recupero dei rifiuti ... civonline.it Viterbo – Incendio al centro di recupero rifiuti all’AcquarossaVITERBO - Attimi di apprensione ieri mattina, poco dopo le 11, al centro di recupero rifiuti in zona Acquarossa, dove si è sviluppato un principio di incendio ... etrurianews.it Incendio in un’azienda agricola ad Asciano: in fiamme 700 rotoballe e mezzi agricoli.. - facebook.com facebook Principio d'incendio in un'azienda di materie plastiche a Lavis. Le fiamme sono state rapidamente circoscritte dai Vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici Appa: "Non ci sono rischi per la popolazione" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.