A Sala Ichòs si svolge a marzo un mese ricco di eventi con omaggi letterari, rappresentazioni di nuova drammaturgia e concerti di artisti noti. La programmazione prevede numerose iniziative dedicate agli appassionati di cultura, con spettacoli e incontri che coinvolgono diverse discipline artistiche. L’intera stagione si concentra sulla varietà di proposte offerte al pubblico in questa fase dell’anno.

Un mese di intensa programmazione tra omaggi letterari, nuova drammaturgia e concerti d’autore a Sala Ichòs. Marzo alla Sala Ichòs propone un cartellone ricco e trasversale che intreccia danza, teatro e musica, confermando lo spazio come presidio di ricerca artistica. Si parte sabato 7 marzo, ore 21.00, con “Una stanza tutta per sé”, omaggio a Virginia Woolf. Il progetto OperaAperta, con ideazione e coordinamento artistico di Rosario Liguoro, è uno spettacolo di danza letteraria che fonde parola e movimento, restituendo l’attualità del pensiero woolfiano. Domenica 8 marzo, alle 19.00, in scena “Soffia il vento” di Katherine Mansfield, un racconto danzato sul tema dell’altrove e della memoria. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Marzo a Sala Ichòs 2026 tra omaggi letterari, nuova drammaturgia e concerti d’autore

