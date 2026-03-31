Claudia Conte, scrittrice e figura pubblica, ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo percorso tra impegno civile e vicende personali. Durante la conversazione, ha affrontato temi legati alla paura e alla scelta di come affrontarla, spiegando che il coraggio non consiste nell’assenza di timore, ma nel decidere da quale parte schierarsi. La sua testimonianza include anche dettagli sulla sua esperienza di vita e le motivazioni che la spingono a condividere le proprie idee.

Ci sono interviste che informano, altre che intrattengono. E poi ci sono quelle che, senza dichiararlo, mettono a nudo qualcosa. Non solo di chi risponde, ma anche di chi ascolta. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie a Claudia Conte appartiene a quella categoria più rara. Perché qui non c’è una narrazione costruita per convincere, né un racconto lineare pensato per essere facilmente assimilabile. C’è invece un continuo movimento tra livelli diversi: pubblico e privato, forza e fragilità, controllo e bisogno di lasciarsi andare. E tutto resta aperto, senza semplificazioni. Claudia Conte non si racconta per spiegarsi, ma per restare fedele a quello che è. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudia Conte, l’intervista alla scrittrice: “Coraggio non è non avere paura, ma scegliere da che parte stare”

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Discussioni sull' argomento LA SINISTRA E LO SPETTACOLO DELL’ASSURDO; Dove nascono i silenzi, il manuale contro violenza domestica e bullismo: il libro di Claudia Conte; Dove nascono i silenzi Il nuovo romanzo di Claudia Conte tra violenza sulle donne, bullismo e fragilità giovanili; Eugenio Maestri Pd Parma | Onda di giovani per il No speranza per il futuro Noi dalla loro parte.

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